The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB0SYG2 LBBW LHA SOLV STZ 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYH0 LBBW LXS SYNT STZ 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYQ1 LBBW BSKT LISA 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WV98 LBBW LXS BOA SZ P 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WVK2 LBBW CEC BOANL SZ P 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WW71 LBBW LHA BOA SZ 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0XLS4 LBBW LHA BOA SZ 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB9AF6 LBHT OPF MTN 09/19 BD01 BON EUR N

CA MD2D XFRA ES0000101586 COMUNIDAD MADRID 14-19 BD01 BON EUR N

CA C7RD XFRA FR0010744904 CAISSE REF.HAB 09-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010745976 SUEZ 09/19 MTN BD01 BON EUR N

CA MDTJ XFRA US585055BG05 MEDTRONIC 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA USC94143AD31 BAUSCH HEALTH COS 13/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1589873097 QBE INS.GRP 17/22 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0SMW4 LBBW BSKT LISA 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SN78 LBBW LHA SOLV STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNA8 LBBW CEC SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNB6 LBBW TKA SOLV STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNK7 LBBW ARRB SOLV STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNL5 LBBW LHA SOLV STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNM3 LBBW LXS SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNN1 LBBW CEC SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WV15 LBBW ARRB BOA FLR 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WWA1 LBBW TKA BOA SZ 14/19 BD02 BON EUR N