Das mit den Prognosen von Verbio ist immer so eine Geschichte. Dass jedoch nach der letzten Erhöhung noch weiterer Spielraum nach oben besteht, thematisierte DER AKTIONÄR bereits in Ausgabe 08/2019: "Und ergebnisseitig besteht noch Luft nach oben - wie beim Aktienkurs. Kann Verbio an die jüngsten Erfolge anknüpfen und die Expansion planmäßig vorantreiben, sollten die Papiere des Bioenergie-Produzenten wieder in zweistellige Kursregionen vorstoßen." Verbio hat nun geliefert und erneut die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 nach oben geschraubt.

Den vollständigen Artikel lesen ...