flatex Morning-news: Der Start in das neue Quartal ist bis dato geglückt. Der Deutsche ...

Der Start in das neue Quartal ist bis dato geglückt. Der Deutsche Aktienindex konnte nach dem satten Kursplus vom Montag auch am Dienstag noch einmal nachlegen. Via Xetra schloss der DAX mit einem Kursgewinn von 0,62 Prozent bei 11.754,79 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,29 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 3.395,70 Zählern. Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte konnten am Dienstag mehrheitlich mit Zugewinnen schließen und öffneten somit Anschlusskäufen in Europa Tür und Tor. Die Risiken eines globalen Abschwungs wurden offenbar zuletzt zu stark an den Finanzmärkten gespielt und so handelte man eine leichte Entspannung der Lage, die zu einer Neueinpreisung an den wichtigsten Aktienmärkten führte. Diese Entspannung war zumindest auch an den chinesischen und japanischen, sowie an den US-Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe im März abzulesen, die im Gegensatz zu den meisten europäischen Werten noch am Montag positiv überraschen konnten. Dennoch mag man sich nach einem bestens gelaufenen ersten Quartal fragen, wieviel Puste der Markt denn tatsächlich noch hat. Blickt man in die Statistiken, so war es für einen der wichtigsten US-Indizes - den S&P500 - das beste Quartal seit dem Jahr 2009. Und auch der DAX konnte trotz der unheimlich schlechten volkswirtschaftlichen Daten im ersten Quartal um 8,23 Prozent zulegen. Im Hinblick auf künftige Quartalsberichte der Unternehmen im zweiten Quartal könnte es aber interessant werden, ob die Gewinnerwartungen zu erfüllen sind oder ob es aufgrund von enttäuschenden Unternehmensmeldungen nicht doch noch einmal zu einer Korrektur kommen wird. Dies würde zumindest auch in ein altbekanntes Saisonalitätsmuster passen, denn klassisch verkauft man am Markt ja gerne im Mai und kehrt nach dem Sommer im September an den Markt zurück - ganz getreu nach dem Börsenmotto: "Sell in May and go away, but remember to come back in September". Unterdessen lief es an der Wall Street bis zum Handelsende nicht mehr so locker weiter aufwärts. Die drei US-Leitindizes schlossen mit gemischten Vorzeichen. Während der S&P500 beinahe unverändert aus dem Handel ging, legte der NASDAQ100 um 0,28 Prozent auf 7.499,64 Zähler zu, während der Dow Jones um 0,30 Prozent auf 26.179,13 Punkte abgab. Der NASDAX100 ist nun rund 200 Punkte von seinem Rekord entfernt.

Am Mittwoch stehen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im Monat März zur Veröffentlichung an. Die Daten werden für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die Eurozone und Großbritannien, aber auch a Nachmittag für die USA ausgewiesen. Zudem steht der ADP-Arbeitsmarktbericht für den März um 14:15 Uhr zur Bewertung an, der auch als Indikator für die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den März herangezogen werden kann. Um 16:30 Uhr werden die EIA-Rohöllagerbestandsdaten publiziert. Von der Unternehmensseite berichten die Konzerne Landec und Signet Jewelers von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Gemäß der neuesten Meldung noch während der asiatischen Handelszeit stehen die USA und China kurz vor einer finalen Version eines Handelsdeals. Diese Meldung schob die Märkte in Asien-Pazifik, die US-Futures und auch vorbörslich bereits den DAX in den Indikationen deutlich über die 11.800er-Marke.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 11.754,79 Punkten. Bis dato blieb das Jahreshoch vom 19. März 2019 bei 11.823,29 Punkten das Maß der Dinge. Ausgehend von diesem Hoch von 11.823,29 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. März 2019 bei 11.299,80 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 11.947/12.023 und 12.147 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.623/11.561/11.500/11.423 und 11.300 Punkten in Betracht. Weiterhin könnte die Aufwärtskurslücke vom Montag bei 11.549,32 Punkten (untere Kurslückenkante) noch auf Unterseite ein Ziel darstellen.

