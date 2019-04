Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9800 auf 9600 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Umwandlung in ein Transport- und Logistikkonzern sei mit der Abspaltung und dem anstehenden Börsengang des Bohranlagenbetreibers Maersk Drilling nahezu abgeschlossen, schrieb Analyst Edward Stanford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konzernziele seien vorsichtig formuliert./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 11:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-04-03/08:36

ISIN: DK0010244508