Digitale Anwendungen können helfen, CO2 zu sparen. Doch mit energieintensiven Rechenzentren ist auch die Telekom "Teil des Problems" beim Klimawandel. Daher hat das Unternehmen entschieden, das Netz ab 2021 nur noch mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß der Deutschen Telekom insgesamt um 90 Prozent sinken. Dies verkündete Vorstandsvorsitzender Tim Höttges auf der Hauptversammlung der Telekom, die am vergangenen Donnerstag in Bonn über die Bühne ging. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte man ein Umsatzplus von 0,9 Prozent auf 75,7 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis legte gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent auf 23,3 Mrd. Euro zu. Beim Free Cashflow gab es ein Plus von 13,7 Prozent auf 6,2 Mrd. Euro.

Dividende steigt

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Hauptversammlung eine Dividende von 70 Cent je Aktie vor - im Vorjahr hatte die Ausschüttung noch 65 Cent je Aktie betragen. Auch in den kommenden Jahren soll die Dividende nach Auskunft des Konzerns steigen. Am Tag nach der Hauptversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...