Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Beiersdorf -0,45% auf 93,22, davor 9 Tage im Plus (7,21% Zuwachs von 87,34 auf 93,64), Travelers Companies -0,88% auf 136,81, davor 8 Tage im Plus (5,09% Zuwachs von 131,33 auf 138,02), OTE 0% auf 12, davor 7 Tage im Plus (7,91% Zuwachs von 11,12 auf 12), Baxter International -0,28% auf 81,54, davor 6 Tage im Plus (5,86% Zuwachs von 77,24 auf 81,77), jd.com -3,1% auf 30,29, davor 6 Tage im Plus (11,64% Zuwachs von 28 auf 31,26), Vipshop -4,06% auf 8,04, davor 6 Tage im Plus (20,58% Zuwachs von 6,95 auf 8,38), United Technologies-0,97% auf 131,9, davor 6 Tage im Plus (6,42% Zuwachs von 125,15 auf 133,19), RIB Software -0,86% auf 15,01, davor 5 Tage im Plus (13,92% Zuwachs von 13,29 auf 15,14), FedEx Corp -1,3% auf 184,03, davor 5 Tage im Plus (8,36% ...

