Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Osram von 34 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der jüngsten Gewinnwarnung reduzierte Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Lichtkonzern. Auf kurze Sicht sei kein Befreiungsschlag in Sicht. Zwar stützten immer noch Übernahmespekulationen den Aktienkurs, doch sei es unwahrscheinlich, dass ein möglicher Bieter eine hohe Prämie in Aussicht stellt./la/ax Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-04-03/08:56

ISIN: DE000LED4000