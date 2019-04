Die USA und China haben in ihren Handelsgesprächen laut einem Bericht der "Financial Times" die meisten Hürden gemeistert und steuern damit auf ein Ende des Konflikts zu. Die Unterhändler hätten die meisten offenen Punkte geklärt, berichtete die Finanzzeitung am Mittwoch und berief sich auf mit dem aktuellen Verhandlungsstand vertraute Personen. Wie es weiter hieß, könnte die am heutigen Mittwoch startende Verhandlungsrunde mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, dem US-Finanzminister Steven Mnuchin und Chinas Vize-Premierminister Liu He die möglicherweise entscheidende Gesprächsrunde sein.

Offen seien laut dem Zeitungsbericht noch die Fragen, wie schnell bereits eingeführte US-Zölle auf chinesische Waren wieder abgeschafft werden und wie sichergestellt wird, dass China sich auch an die vereinbarten Zusagen hält. Die aktuelle Verhandlungsrunde reiht sich ein in eine Serie von Gesprächsrunden hochrangiger Delegationen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die Gespräche laufen bereits seit vier Monaten.

"Wir beginnen die Endphase", zitierte die "Financial Times" Myron Brilliant, einen führenden Vertreter der amerikanischen Handelskammer. Seiner Einschätzung nach seien 90 Prozent des Handelsabkommens unterschriftsreif. Allerdings räumte Brilliant auch ein, dass die ausstehenden zehn Prozent den "härtesten Teil" der Verhandlungen darstellen und dass von beiden Seite noch ein Entgegenkommen notwendig sei.

Die beiden Länder hatten sich bereits Ende vergangener Woche nach Gesprächen in Peking optimistisch gezeigt. Mnuchin hatte am Freitag nach zweitägigen Verhandlungen getwittert, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und er hätten "konstruktive" Gespräche in Peking geführt. Er freue sich auf weitere "wichtige Diskussionen" mit Chinas Vize-Premierminister Liu He in Washington.

Aus dem Weißen Haus hieß es, beide Seiten machten weiterhin Fortschritte in "offenen und konstruktiven" Gesprächen. Auch die chinesische Delegation sprach in einer Mitteilung von "neuen Fortschritten".

Am Morgen reagierten die asiatischen Aktienmärkte mit Kursgewinnen auf den Zeitungsbericht. Auch an den europäischen Börsen zeigte sich eine freundliche Stimmung. Darüber hinaus konnte die Aussicht auf ein Ende des Handelskonflikts die Ölpreise stützen./jkr/zb/elm/mis

AXC0086 2019-04-03/09:09