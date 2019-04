Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der Verunsicherungen durch das "Brexit"-Chaos zeigten sich Staatsanleihen aus EU-Kernländern gestern behauptet, so die Analysten der Helaba.Die fundamentalen Datenveröffentlichungen dies- und jenseits des Atlantiks (Service-PMIs, ADP, ISM-Index) dürften den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) heute aber nicht weiter unterstützen. Zudem gebe es Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China, wodurch sich die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer erhöhe und das Interesse an vermeintlich sicheren Bundesanleihen tendenziell sinke. Eine erste Unterstützung würden die Analysten am 38,2%-Retracement (165,10) lokalisieren. Darunter würden die Marken bei 165,02 (21-Tagelinie) und 164,93 weiteren Halt bieten. Auf Widerstände stoße der Future bei 166,21 und 166,42. Das Kontrakthoch liege bei 166,75. Die Trading-Range liege zwischen 165,10 und 166,20. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...