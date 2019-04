Der Dax kann seine positive Entwicklung fortsetzen und startet den dritten Tag der Woche im Plus. Anleger blicken heute auf die Hauptversammlung von Volvo.

Am Mittwochmorgen hat der deutsche Leitindex 0,91 Prozent im Plus eröffnet und lag zu Handelsbeginn bei 11.855 Punkten. Der Dax hatte am Dienstag seinen erfolgreichen Start in die Handelswoche nahtlos fortgesetzt. Bis auf 45 Punkte kam das deutsche Börsenbarometer an sein Jahreshoch von 11.823 Punkten heran und schloss letztendlich 0,6 Prozent im Plus bei 11.755 Zählern.

Das weltweite Wirtschaftswachstum hat nach Worten von IWF-Chefin Christine Lagarde an Schwung verloren. Sie verwies auf zunehmende Spannungen im Handel und schwierigere Finanzierungsbedingungen. Allerdings werde ein "geduldigeres Tempo" der Fed bei der Normalisierung der Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte 2019 das Wachstum unterstützen.

Ein Warnsignal für die Entwicklung des Welthandels kam aus der Logistikbranche: Große Logistikunternehmen haben Handelsdaten zufolge im Februar 4,5 Prozent weniger Seefracht in den USA angelandet, wie der auf die Logistik spezialisierte S&P Global Market-Datensammler Panjiva ermittelte. Dies sei der erste Rückgang seit zwei Jahren.

Das Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht die Monatszahlen für den März zu den Auto-Neuzulassungen in Deutschland - das könnte die Autowerte bewegen. Für den Februar hatte die Behörde einen Rückgang der Neuzulassungen von 1,4 Prozent bei Pkw im Vergleich zum Vormonat. Vor alle bei den Marken Porsche, BMW und Opel gingen die Neuzulassungen zuletzt zurück. Ford, Audi und Mini verzeichneten dagegen einen Anstieg. Am heutigen Mittwoch haben die Anleger vor allem die Hauptversammlung des schwedischen Konzerns Volvo im Blick.

Auch am Mittwoch richten sich die Augen der Anleger auf Großbritannien. Am Dienstagabend hatte die britische Premierministerin Theresa May angekündigt, nun auf die Opposition zuzugehen, um doch noch einen geordneten Brexit gewährleisten zu können. Oppositionsführer Jeremy Corbyn zeigte sich bereit, einen gemeinsamen Plan zu schmieden. Der Plan solle dann in der kommenden Woche den anderen EU-Staaten vorgelegt werden.

Derzeit steht das deutsche Börsenbarometer womöglich vor der entscheidenden Weichenstellung für das gesamte Börsenjahr 2019: Sollte der Leitindex nachhaltig die 200-Tage-Linie (aktuell bei 11.716 Punkten) und auch noch die Marke von 11.800 Zählern überwinden, dann stehen nach Meinung vieler Experten die Zeichen auf weitere anhaltende Kursgewinne. Nachhaltig bedeutet, dass der Leitindex zumindest einmal - besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...