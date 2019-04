Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich das britische Unterhaus am Montag in der Frage des EU-Austritts zum wiederholten Mal erfolgreich in der Kunst des "Neinsagens" geübt hat, dürften in der heutigen Parlamentsdebatte erneut Möglichkeiten ausgelotet werden, um bis zum Stichtag am 12. April doch noch einen geregelten EU-Austritt zu gewährleisten oder zumindest eine Perspektive für eine Verlängerung der Austrittsfrist aufzuzeigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

