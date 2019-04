It has been decided to admit the following mortgage bonds (SDO/RO) for trading and official listing with effect from 4 April 2019: Udsted Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit er / Realkredi Realkredi Realkredit A/S Realkredit Realkredit A/S issue t A/S t A/S A/S r -------------------------------------------------------------------------------- Første 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 dato for hande l / First day of tradi ng -------------------------------------------------------------------------------- ISIN DK00095222 DK00095221 DK0009522302 DK0009522575 DK0009522492 29 46 -------------------------------------------------------------------------------- Instru F3NYK32HEU F3NYK32HDK 1NYK13Hok20DKKIT 1,0NYK01IA40 1NYK13Hok22DKKRF ment Rok22 Kapr23 name/ ticker -------------------------------------------------------------------------------- Udsted EUR DKK DKK DKK DKK elsesv aluta / Curre ncy, issua nce -------------------------------------------------------------------------------- Årlig 0 0 1 1 1 nomin el rente / Nomin al inter est rate -------------------------------------------------------------------------------- Udløbs 01-10-2022 01-04-2023 01-10-2020 01-10-2040 01-10-2022 dato / Matur ity date -------------------------------------------------------------------------------- Termin 4 4 1 4 1 er pr. år / Payme nts per year -------------------------------------------------------------------------------- ?? For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66.