BERLIN (Dow Jones)--Vor einem Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), weitere Mittel für Ostdeutschland auch nach dem Ende des Solidarpakts ab 2020 gefordert. "Die Regionen in Ost- und Mitteldeutschland sind noch nicht auf dem Niveau, dass sie ohne Unterstützung auskommen können", sagte Hirte der Rheinischen Post. "Wir haben weiter strukturelle Besonderheiten, die einer besonderen Hilfe bedürfen."

Mit dem künftigen Ende des Kohlebergbaus entfielen vor allem gut bezahlte und hoch qualifizierte Arbeitsplätze, und gerade diese Art von Jobs gebe es im Osten weniger als im Westen. "Insofern muss es uns gesamtgesellschaftlich darum gehen, dass nicht einfach nur Arbeitsplätze entstehen, sondern dass es einen angemessenen Ersatz gibt", forderte Hirte.

Merkel trifft sich am Mittwoch im thüringischen Neudietendorf mit den sechs Ost-Ministerpräsidenten. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie die Lebensverhältnisse im Osten und im Westen Deutschlands einander angeglichen werden können. Mehrere Ost-Regierungschefs verlangten vor dem Gespräch bereits mehr Anstrengungen hierfür.

So kritisierte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow im ARD-Morgenmagazin eine Benachteiligung des Ostens bei der Vergabe von Standorten für Bundesbehörden. "In den letzten 20 Jahren sind 20 Institutionen im Westen geschaffen worden und nur fünf in den neuen Ländern", beklagte er. Daran werde deutlich, dass der "Aufholprozess oft aus der Westbrille betrachtet wird, und wir uns dann in die Ecke gesetzt fühlen, als wenn wir Bettler wären". Es gehe jedoch darum, miteinander über eine gesamtdeutsche Entwicklung zu reden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warnte vor einem Ausbluten der ländlichen Regionen und forderte ebenfalls mehr Bundesbehörden im Osten. "Wir müssen vorankommen zum Beispiel bei den gleichwertigen Lebensverhältnissen, Mobilfunk und schnellem Internet und der Ansiedlung von Bundeseinrichtungen in den ostdeutschen Flächenländern", sagte Woidke der Passauer Neuen Presse.

