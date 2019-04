Frankfurt am Main - Die Unternehmen retraced und Everledger zeigten auf zwei Events, wie sie die Oracle Blockchain-Plattform einsetzen, um die Entwicklung neuer nachhaltiger Geschäftsmodelle zu unterstützen, die es wiederum anderen Unternehmen ermöglichen, Probleme wie die Verschwendung von Rohstoffen und Betrugsrisiken effektiv anzugehen. Weitere aktuelle Kundenbeispiele schließen sich an die gezeigten Anwendungen an: Auch Certified Origins, Circular und CargoSmart arbeiten mit Blockchain-Technologie von Oracle.

Auf dem Blockchain Summit in Frankfurt stellten die Gründer von retraced vor, wie zuverlässige Transparenz in Modelieferketten aussehen kann. Am Beispiel ihrer eigenen Modemarke CANO, einem jungen Schuhunternehmen, das für nachhaltig und ethisch einwandfreie handgemachte mexikanische Huaraches steht, zeigten sie, wie Blockchain-Technologie aus der Oracle Cloud für die Rückverfolgung von Rohstoffen und hohe Transparenz in der Lieferkette eines Modeunternehmens sorgt. CANO verwendet die Lösung, um das traditionelle Handwerk sowie faire und nachhaltige Produktionspraktiken zu fördern.

Die Anwendung bietet laut den Unternehmensgründer Lukas Pünder und Philipp Mayer "Track-and-Trace-Fähigkeiten, die es jedem Schuh ermöglichen, seine eigene Geschichte zu erzählen, jedes Gesicht hinter dem Produkt zu enthüllen, das dazu beigetragen hat, es auf den Markt zu bringen und die Herkunft seiner Rohstoffe zu zeigen".

Unglaubliche Veränderungen

"Wir stehen gerade am Anfang einer unglaublichen Veränderung, welche durch die Blockchain-Technologie ...

