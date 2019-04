FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auktion der Frequenzen für den künftigen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland könnte schon im Tagesverlauf zu Ende gehen. Die vier Bieter - Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland sowie 1&1 Drillisch - sind sich weitgehend einig, wie der detaillierten Aufstellung der Bundesnetzagentur zu entnehmen ist. Bei der 114. Auktionsrunde am Mittwochmorgen wurde nur noch für einen der 41 zum Verkauf stehenden Frequenzblöcke ein erhöhtes Gebot vorgelegt. Nachdem die Gebote bis Montag deutlich angezogen hatten, liefen die Runden danach nur noch schleppend. Zuletzt nahmen nur noch Telekom und Telefonica am Bieterrennen teil.

Mit dem aktuellen Gesamtvolumen aller Gebote von 2,34 Milliarden Euro deutet sich ein sehr geringer Auktionserlös an. 2015 hatten die Beteiligten in 181 Runden insgesamt 5 Milliarden Euro bezahlt. Die mit Abstand teuerste Auktion war die Versteigerung der UMTS-Frequenzen im Jahr 2000. Damals erzielte der Bund einen Gesamterlös von 50,8 Milliarden Euro.

