Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Notenbank Indiens wird voraussichtlich am Donnerstag wie überwiegend erwartet ihren Leitzins von 6,25% auf 6,00% zurücknehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Finanzministerium habe angekündigt, Anleihebegebungen mehrheitlich in die 1. Jahreshälfte vorzuziehen. Durch die Angebotsausweitung würden Anleger bei den Auktionen höhere Aufschläge erwarten, wodurch insgesamt steigende Renditen wahrscheinlich würden. (03.04.2019/alc/a/a) ...

