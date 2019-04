Accentro Real Estate AG: ACCENTRO vermarktet exklusiv Wohnensemble im Hansaviertel in Berlin-Tiergarten DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO vermarktet exklusiv Wohnensemble im Hansaviertel in Berlin-Tiergarten 03.04.2019 / 10:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO vermarktet exklusiv Wohnensemble im Hansaviertel in Berlin-Tiergarten - Verkaufsstart für 46 Wohnungen von Step2Capital Group - Attraktive Wohnungen für Selbstnutzer und Kapitalanleger Berlin, 3. April 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG vermarktet ein exklusives Wohnensemble in Berlin-Tiergarten im Auftrag des Eigentümers, Step2Capital Group. Das 1984 erbaute Mehrfamilienhaus mit insgesamt 48 Wohnungen in der Flotowstraße/Ecke Bachstraße im Hansaviertel zeichnet sich durch eine individuelle Fassaden- und Grundrissgestaltung aus. Die jeweils etwa 64 bis 95 Quadratmeter großen Wohneinheiten verfügen über zwei bis vier Zimmer, Wannenbäder und separate Küchen sowie zum Teil über zusätzliche Gäste-WCs und Abstellkammern. Der Großteil der Wohnungen verfügt über Wintergärten mit bodentiefen Glasflächen, andere Wohnungen über Balkone. "Die modernen Eigentumswohnungen stehen in Bezug zur Internationalen Bauausstellung in Berlin von 1979 bis 1987. Das Wohngebäude steht in hervorragender Lage in der zentralen Innenstadt im Hansaviertel, in direkter Nähe zum Landschaftspark Tiergarten", sagt Fabian Probst, Geschäftsführer der Step2Capital Group. "Mit dem Bestandsobjekt in der Flotowstraße vermarkten wir eine weitere Immobilie im Auftrag Dritter. Dieser Dienstleistungsauftrag setzt einen positiven Track Record fort. Wir konnten bereits unterschiedlichste Objekte von Bestand bis Neubau, in diversen Stadtteilen Berlins von Mitte über Neukölln bis Spandau erfolgreich vermarkten", erläutert Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG Nähere Informationen und visuelle Eindrücke von dem Projekt sind verfügbar unter: https://www.wohnung-kaufen-tiergarten.de/ Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163 03.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 795233 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 795233 03.04.2019 ISIN DE000A0KFKB3 AXC0111 2019-04-03/10:13