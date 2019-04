Es ist ja auch eventtechnisch eine durchaus heisse Woche, auf die RCB-Investorenkonferenz in Zürs folgt die Invest in Stuttgart. Zunächst zu Zürs, das ist irgendwie zum Treffpunkt Nr. 1 für das Aktiengeschäft in der CEE-Region geworden. Noch RCB-Vorstand Willi Celeda nannte mir die Zahlen: "1300 One-on-One Meetings und Gruppengespräche zwischen mehr als 70 börsengelisteten Unternehmen und 120 Repräsentanten institutioneller Investoren wie Pensionskassen, Fonds und Versicherungen". Ist das ein Rekord? Celeda: "Ja". Das ungebrochen starke Interesse sei ein klares Signal der Wichtigkeit einer Plattform wie Zürs für Gedankenaustausch und offene Kommunikation. (ein Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb ...

