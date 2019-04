flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen - beflügelt von einem Meldungen zufolge nahendem Handelsdeal zwischen China und den USA - durchweg mit Kursgewinnen. Der Nikkei225 konnte mit einem Kursplus von 0,97 Prozent bei 21.713,21 Punkten an der TSE aus dem Handel gehen. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit solide in der Gewinnzone. Der Xetra-DAX eröffnete mit der dritten Aufwärtskurslücke in Folge bei 11.855,40 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 11.754,79 Punkten. Bis dato blieb das Jahreshoch vom 19. März 2019 bei 11.823,29 Punkten das Maß der Dinge. Ausgehend von diesem Hoch von 11.823,29 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. März 2019 bei 11.299,80 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 11.947/12.023 und 12.147 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.623/11.561/11.500/11.423 und 11.300 Punkten in Betracht. Weiterhin könnte die Aufwärtskurslücke vom Montag bei 11.549,32 Punkten (untere Kurslückenkante) noch auf Unterseite ein Ziel darstellen.





