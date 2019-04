Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326) hat langfristige Schuldscheindarlehen im Volumen von 350 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen erfolgreich platziert.

Die Schuldscheindarlehen umfassen Tranchen mit Laufzeiten von 5,5 bzw. 7 Jahren und mit jeweils fixer und variabler Verzinsung. Die Emission, die der weiteren Wachstumsfinanzierung dient, erreichte eine sehr hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren im In- und Ausland und wurde am unteren Ende der avisierten Zielspanne bepreist. Arrangeure waren die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die BayernLB und die UniCredit.

Sixt nutzte zur Begebung der Schuldscheindarlehen wieder die innovative Emissionsplattform vc-trade. Die Plattform bildet den Prozess vom Emittenten zu den Investoren unter Einschaltung der Banken vollumfänglich ab und bietet Vorteile bei der Transparenz des Orderbuches und der administrativen Abwicklung. Erst im August 2018 hatte Sixt mit Hilfe von vc-trade langfristige Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro platziert. Jörg Bremer, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Einmal mehr konnte Sixt eine Schuldscheinemission zu attraktiven Konditionen erfolgreich platzieren. Investoren im In- und Ausland schätzen die sehr solide finanzielle Ausstattung unseres Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von rund 28 %, die damit weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Die generierten Mittel sind ein weiterer Baustein zur langfristigen Absicherung des kontinuierlichen Wachstumskurses unseres Unternehmens."

Kein Wunder

Nachdem vor kurzem Sixt hervorragende Geschäftszahlen melden konnte, dass eine Schuldscheinemission zu günstigen Konditionen möglich ist. Gerade danach sucht der Markt. Über die 2018 er Zahlen lässt sich folgendes sagen: Im erfolgreichsten Jahr der Firmengeschichte ist der Konzernumsatz um 12,6 % auf 2,93 Mrd. Euro gewachsen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 534,6 Mio. Euro um 86,1 % über dem Vorjahreswert von 287,3 Mio. Euro. Bereinigt um den Ertrag aus dem Verkauf der Beteiligung an dem Carsharing-Unternehmen DriveNow beträgt das EBT 336,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 17,2 %. Damit ergab sich im rein operativen Geschäft erneut ein zur Umsatzentwicklung deutlich überproportionales Ertragswachstum. Die operative Umsatzrendite lag bei 13 %. Auf Basis der starken Geschäftsentwicklung plant der Vorstand eine Dividendenerhöhung auf 2,15 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 1,95 Euro) und 2,17 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr: 1,97 Euro, jeweils ohne Sonderdividende).

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der SIXT SE: "SIXT war wirtschaftlich noch nie so stark wie heute. Das Jahr 2018 war das fünfte Rekordjahr in Folge. Wir sind hervorragend gerüstet, um den weltweiten Mobilitätsmarkt maßgeblich mitzugestalten. Denn wir sind nun - gemessen am Konzernumsatz - der größte europäische Mobilitätsdienstleister in unserem Sektor. Diesen Wachstumskurs wollen ...

