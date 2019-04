Nach der gescheiterten europäischen Digitalsteuer wählt Österreich den Alleingang: Das Land will Erlöse von Internetkonzernen mit fünf Prozent besteuern.

Österreich macht mit dem Vorhaben einer eigenen Steuer auf Online-Erlöse von Internetkonzernen wie Google oder Facebook ernst. Nachdem sich die EU-Staaten im März nach monatelangen Verhandlungen nicht auf eine Digitalsteuer einigen konnten, will die rechts-konservative Regierung in Wien an diesem Mittwoch im Alleingang ein nationales Paket beschließen.

"Europa ist in dem Thema gescheitert, es kam zu keiner gemeinsamen Beschlusslage", sagte Finanzminister Hartwig Löger am Morgen vor der wöchentlichen Kabinettsitzung. Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von 750 Millionen Euro sollen von 2020 an eine Steuer von ...

