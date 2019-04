Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axel Springer auf "Buy" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Unter der europäischen Betreibern von Online-Anzeigenportalen sei Springer am attraktivsten bewertet, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt bewerte das für den Konzern wichtige Jobportal Stepstone derzeit mit 1,9 Milliarden Euro. Dies impliziere einen deutlichen Abschlag auf die Gesamtbewertung der Springer-Aktie und eine deutliche Eintrübung der Arbeitsmarktperspektiven in Deutschland, was nicht gerechtfertigt sei./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-04-03/11:03

ISIN: DE0005501357