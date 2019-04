FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 661 (676) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2019 (2063) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2026 (1998) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 562 (556) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 362 (339) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1452 (1447) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 694 (680) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 585 (584) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1228 (1203) PENCE - 'OW' - BERENBERG CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 4600 (5000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES ANGLO PACIFIC GROUP WITH 'BUY' - TARGET 226 PENCE - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 950 (910) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SIG PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1500 (1850) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES TESCO TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 275 (220) PENCE - FTSE INDICATED +0.12% TO 7400 (CLOSE: 7391.12) POINTS BY IG - HSBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 695 (745) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS SUPERDRY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 500 (600) PENCE - JEFFERIES CUTS HALMA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1675 (1390) PENCE - JPMORGAN CUTS FERREXPO TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 270 PENCE - JPMORGAN CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 78 (86) PENCE - RBC CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1080 (1310) PENCE - 'NEUTRAL'



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 386 (328) PENCE - 'UW'



