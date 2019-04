München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- "Hartz und herzlich" mit 9,5 % MA (14-49 Jahre) und 13,6 % MA (14-29 Jahre) - "Armes Deutschland" mit 11,2 % MA (14-49 Jahre) und 15,4 % MA (14-29 Jahre) - RTL II-Tagesmarktanteil von 6,8 % MA



Die RTL II-Sozialreportagen überzeugen am Dienstagabend weiterhin mit starken Quoten. Eine neue Folge von "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" erreicht sehr gute 9,5 % MA bei den 14-49-Jährigen und 13,6 % MA in der jungen Zielgruppe 14-29 Jahre. Bis zu 1,75 Mio. Zuschauer gesamt schalteten ein.



Im Anschluss erzielte "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" starke 11,2 % MA in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre und 15,4 % MA bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,46 Mio. Zuschauer gesamt interessierten sich für die Sozial-Doku.



Am morgigen Donnerstag widmet sich RTL II mit einer Fotoausstellung in München dem Themenschwerpunkt.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,8 % MA (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 02.04.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: Nora Fleckenstein 089 - 64185 6506 nora.fleckenstein@rtl2.de