München (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Hallo Welt! Hallo Kai!



Ich habe das Hacking zwar nicht erfunden, aber ich weiß jetzt wie es geht!



Letzten Freitag zum Beispiel - da musste mein Lieblingsspartensender wieder dran glauben. Gleich nach dem zweiten Spielfilm hat der Somuncu sich einfach wieder reingesneaked ins laufende Programm. Da habt ihr nicht mit gerechnet was?!



Weil's so schön war - versuche ich das jetzt einfach immer!



BÄM! Nehmt das. Jeden Freitag. Auf TELE 5.



OTS: Tele 5 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43455 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43455.rss2



Pressekontakt: Euer Serdar serdar5@tevolution.de