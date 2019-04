Automanager Ghosn will nach drei Monaten in U-Haft "die Wahrheit" auspacken. Einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands erzählt, wie es Managern in Haft ergeht und was sie niemals tun sollten.

Der in Japan angeklagte Automanager Carlos Ghosn will auf die Vorwürfe gegen ihn reagieren und hat eine Pressekonferenz für die kommende Woche angekündigt. Er wollte "die Wahrheit darüber sagen, was passiert". Ghosn war jüngst gegen Kaution nach rund drei Monaten aus der Untersuchungshaft in Japan entlassen worden. Der langjährige Strafverteidiger Jürgen Wessing erzählt, welche Fehler Manager machen, wenn sie in U-Haft sitzen, welche Bundesländer die härtesten Urteile fällen und warum Manager nicht mit anderen Insassen offen reden sollten:

Herr Wessing, Sie haben in 37 Berufsjahren knapp 500 Manager und Unternehmer verteidigt. Was hat Sie in all den Jahren am meisten überrascht?Dass darunter keine Frau war.

Keine einzige? Wie erklären Sie sich das?Frauen haben ein kleineres Ego als Männer. Sie gehen weniger Risiken ein.

Und die Männer? Verwechseln Risiken schon mal mit Straftaten? Die meisten Klienten sind mit einer Bewährungsstrafe, einer Geldzahlung oder ganz ohne Folgen davongekommen. Wer von denen unschuldig war? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage für den Richter, nicht für mich. Ich bilde mir kein Urteil über meine Mandanten.

Wann hören Sie das erste Mal von ihnen? Manchmal werde ich angerufen, wenn ein Manager schon in Untersuchungshaft sitzt, manchmal während einer Durchsuchung in Büros oder Wohnungen. Meist ruft der Chefsyndikus an. Dann muss ich sofort zum Mandanten, denn in diesem Moment passieren die größten Fehler.

Inwiefern?Viele reden sich um Kopf und Kragen, wenn sie Polizisten und Fahndern gegenüberstehen. Manche haben plötzlich ein fast körperliches Bedürfnis, sich zu verteidigen, plaudern aus Nervosität. Dabei sollten sie besser gar nichts sagen.

Gab es einen Fall, der Ihnen besonders naheging?Ja. Drei Geschäftsführer hatten angeblich Geld von einem Mietkautionskonto veruntreut. Zwei von denen sagten falsch gegen den dritten aus, um ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben. Dadurch konnten sie ihre eigene Bewährungsstrafe senken. Ich hatte meinen Mandanten bekniet, sich auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft einzulassen. Die hatte ihm eine Bewährungsstrafe angeboten. Doch er wollte das nicht, weil er unschuldig war. Der Richter schickte ihn daraufhin für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mann hatte aber letztlich Glück im Unglück.

Erzählen Sie weiter.Weil weder seine Ehe noch seine Familie zerbrachen. In jedem dritten Fall reicht die Ehefrau eines inhaftierten Managers die Scheidung ein. Wussten Sie, dass die Scheidungsquote von Bankern in London während der Finanzkrise sprunghaft gestiegen ist?

Nein. Die Männer waren genauso überrascht. Viele Ehefrauen halten die soziale Ächtung nicht aus. Es kommen keine Einladungen zu Wohltätigkeitsveranstaltungen mehr, die alten Freunde haben keine Zeit mehr zum Tennisspielen, die Kinder bekommen in der Schule zu hören, dass ihr Papi ein Knästling ist. Das ist bitter für die Familie.

Und ...

