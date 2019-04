Die NordLB will sie nicht mehr, das Land Niedersachsen zögert noch: Wie es mit der Porzellan-Manufaktur weiter geht, ist unklar. Damit ist sie nicht alleine.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat es; im Büro von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) stehen gleich drei, und so gut wie jeder offizielle Besucher des Landes bekommt eines geschenkt: das weiße Niedersachsen-Ross aus Porzellan, hergestellt in der Manufaktur Fürstenberg im Landkreis Holzminden. 46 Stück verschenkte das Land laut Staatskanzlei im vergangenen Jahr.

Was kaum einer weiß: Fürstenberg ist nach Meissen in Sachsen die zweitälteste Porzellan-Manufaktur in Deutschland. Sie wurde 1747 gegründet. Doch die Tradition ist lange kein Verkaufsgarant mehr, wie die Bilanzen der vergangenen Jahre zeigen.

Seit Jahren kämpft die Manufaktur mit Problemen im operativen Geschäft. Allein zwischen 2016 und 2017 wuchs das Minus unterm Strich um rund 230.000 Euro auf knapp 4,2 Millionen Euro. Im selben Zeitraum sank die Zahl der Mitarbeiter von 105 auf 88. Neuere Zahlen liegen bislang nicht vor.

Die Verluste glich bisher die Norddeutsche Landesbank (NordLB) aus, die mit 98 Prozent Haupteigentümerin ...

