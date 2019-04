Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die in Deutschland führende banken- und herstellerunabhängige Leasing- und Factoringgesellschaft abcfinance meldet für 2018 Rekordzahlen: Rund 1,2 Mrd. Euro Leasingneugeschäft und 3,2 Mrd. Euro Factoringvolumen wurden erreicht.



Der Mittelstandsfinanzierer konnte die Geschäftsergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut auf ein Allzeithoch steigern. Das Leasingneugeschäft, also die Summe aller Kaufpreise der Leasinggüter, die der Finanzpartner seinen Kunden zur Verfügung gestellt hat, lag bei 1,2 Milliarden Euro. Das Factoringvolumen - die Summe aller Kundenrechnungen, die abcfinance angekauft und den Kunden sofort in Form von liquiden Mitteln bereitgestellt hat - stieg auf rund 3,2 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme der abcfinance, inklusive der verbundenen abcbank, stieg somit erstmals über die 3-Milliarden-Marke.



Leasing: + 6,1 %, Factoring: +5,5%



In beiden Produktbereichen wuchs das Neugeschäft überdurchschnittlich stark: Mit 6,1 Prozent war das Wachstum im Leasing deutlich größer als der Branchenmittelwert des Mobilien-Leasings mit etwa 3 Prozent. Auch im Factoring lag abcfinance mit 5,5 Prozent erkennbar über dem Branchenschnitt, der mit ebenfalls rund 3 Prozent prognostiziert wird. In den vergangenen drei Jahren konnte das Factoringvolumen um mehr als 40 Prozent gesteigert werden.



Neben den erfreulichen Geschäftszahlen kann das Tochterunternehmen der Wilh. Werhahn KG auf weitere Erfolge verweisen: So wurde im November 2018 das Factoringunternehmen G.R. Factoring übernommen. Darüber hinaus hat abcfinance Anteile am jungen Unternehmen canei.digital erworben. Das Fintech bietet digitale Unternehmensberatung für mittelständische Unternehmen an.



Neue digitale Services



abcfinance hat in 2018 aber auch die eigene Digitalisierung entscheidend vorangetrieben. Neben der Einführung eines neuen ERP-Systems, das viele zusätzliche digitale Anwendungen erst möglich macht, wurden Geschäftsprozesse überarbeitet und rein digitale Produkte entwickelt.



Dass sich das Unternehmen darüber hinaus über viele zufriedene Kunden freuen kann, wurde ebenfalls eindrucksvoll bestätigt: abcfinance ist 2018 mehrfach für erstklassigen Service und Kundenorientierung, unter anderem in Rankings vom Handelsblatt und Focus Money, ausgezeichnet worden.



Stephan Ninow, Geschäftsführer der abcfinance und abcbank, ist trotz der zuletzt langsamer wachsenden Wirtschaft zuversichtlich: "Wir kommen bei der Entwicklung neuer Services und Geschäftsmodelle gut voran. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Dynamik auch 2019 sehr erfolgreich sein werden."



Über abcfinance GmbH



1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 18 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern



OTS: abcfinance GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73429 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73429.rss2



Pressekontakt: abcfinance GmbH, Jan Königshofen, Kamekestraße 2-8, 50672 Köln Telefon 02 21 579 08-9178; Email: jan.koenigshofen@abcfinance.de www.abcfinance.de