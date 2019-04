Der Wert der Transaktion belaufe sich auf mehrere Millionen US-Dollar, teilte Wisekey am Mittwoch mit.Das strategische Engagement erlaube es Wisekey, die Technology der Daten-Verwaltungsplattform von Tarmin in die eigene zu integrieren, hiess es weiter. Tarmin ist den Angaben zufolge in einem Segment tätig, dem gemäss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...