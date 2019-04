Hamburg (ots) -



Sie ist seit fast 30 Jahren ein Super-Star, doch zu Hause hat Céline Dion, 51, die gleichen Probleme wie andere Mütter auch. In der aktuellen GALA (Heft 15/2019, ab morgen im Handel) sagt sie: "Manchmal sitzen meine Kinder zu Hause und starren auf ihre Handys. Wenn ich dann mit ihnen rede, kommt nur ein kurzes 'Ja' oder 'Nein' zurück und sie rollen mit den Augen. Um ihre Aufmerksamkeit zu erhalten, ändere ich manchmal ihre Namen und rufe laut 'Robert' statt ,Eddy'."



Céline Dion, deren Mann René Angélil vor drei Jahren starb, hat drei Söhne. Der älteste, René-Charles, hat wiederum seine Art, die Mutter auszutricksen. Der 18-Jährige hat sich in den USA als Rapper Big Tip einen Namen gemacht, Dion erfuhr davon erst, als er den ersten Platz in den Streaming-Charts erreicht hatte: "Er hat heimlich Musik in der Garage gemacht. Alle wussten es, nur ich nicht."



