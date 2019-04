Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von First Trust über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust ETF - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF (ISIN DE000A2PBZX9/ WKN A2PBZX) biete Anlegern ein Investment in die Wertentwicklung von Unternehmen aus Euroländern. Referenzindex sei der NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index: Ein gleich gewichteter Index mit dem Ziel, durch eine regelbasierte Selektionsmethodik eine höhere Rendite gegenüber dem klassischen NASDAQ Eurozone Index zu erreichen. In die Gewichtung des Referenzindex würden Substanz-, Wachstums- sowie die Größenfaktoren einfließen. Die Erträge des Aktien-ETFs würden reinvestiert. ...

