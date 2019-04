Coburg (ots) -



- Beitragseinnahmen bei 7,7 Mrd. Euro - Erneut 7 Mrd. Euro für Kunden geleistet - Kfz-Neugeschäft mit 1,3 Millionen Fahrzeugen auf hohem Niveau - Erstmals 12 Millionen Fahrzeuge im Bestand - Lebensversicherung: Neugeschäftsplus nach Bruttobeitragssumme - Krankenversicherung: Zahl der Vollversicherten wächst weiter - Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit: 565 Mio. Euro



Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe schließt das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich ab. HUK-COBURG Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann: "Unter dem Strich können wir mit dem Neugeschäft, der Bestands- und der Ergebnisentwicklung sehr zufrieden sein." Erneut konnte die HUK-COBURG Marktanteilsgewinne verbuchen. Heitmann weiter: "Das Jahr 2018 verlief rundum positiv für unser Unternehmen. Wie im Vorjahr haben wir zum Teil sogar unsere eigenen Ziele übertroffen."



Während der Versicherungsmarkt 2018 um 2,1 Prozent zulegte, stiegen die gebuchten Bruttobeiträge 2018 des HUK-COBURG-Konzerns um 4,2 Prozent auf 7,7 (Vorjahr: 7,4) Mrd. Euro. Die Leistungen an Kunden (brutto) erreichten wie im Vorjahr 7,0 Mrd. Euro. Durch eine erneut niedrigere Schaden-/Kostenquote in der Autoversicherung verbesserte sich die Schaden-/Kostenquote des Konzerns insgesamt um 1,8 Prozentpunkte auf 90,7 Prozent. Das Kapitalanlagenergebnis sank im Konzern im Vergleich zum Vorjahr um 29,6 Prozent auf 683,4 (970,6) Mio. Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr sind in dieser Zahl nahezu keine Realisierungen von Bewertungsreserven enthalten, da dies nach der Neuregelung für den Aufbau der Zinszusatzreserve in der Lebensversicherung nicht mehr erforderlich war. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen betrug 2,1 (3,1) Prozent. Sowohl das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 565 (513) Mio. Euro als auch der Jahresüberschuss nach Steuern von rund 341 (358) Mio. Euro lagen auf einem hohen Niveau.



Autoversicherung wächst kontinuierlich



In der Kfz-Versicherung, der wichtigsten Sparte des Konzerns, stiegen die Bruttobeitragseinnahmen um 4,7 Prozent auf 4,1 (3,9) Mrd. Euro. Mit über 1,3 (1,4) Millionen neu versicherter Fahrzeuge, lag das Kfz-Neugeschäft zum zehnten Mal in Folge bei über einer Million versicherter Fahrzeuge. Der Bestand wuchs um 2,7 Prozent auf 12,0 (11,7) Millionen versicherte Fahrzeuge. Für Kfz-Schäden seiner Kunden und Anspruchsteller bezahlte die Gruppe 3,4 (3,3) Mrd. Euro. Der Schadenverlauf war insgesamt von rückläufigen Personenschäden geprägt. Zudem blieb die Elementarschadenbelastung insgesamt niedrig. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote (brutto) verbesserte sich auf 93,7 (96,0) Prozent.



Hohes Wachstum bei Haftpflicht, Unfall- und Sachversicherungen setzt sich fort



Einen beachtlichen Prämienanstieg um 5,4 Prozent auf 919 (872) Mio. Euro verzeichneten auch die Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen. Der Bestand legte um 3,2 Prozent zu.



Rechtsschutzversicherung mit erneutem Neugeschäftsrekord



Auch in der Rechtsschutzversicherung setzte sich die positive Entwicklung fort: Mit rund 137.000 (135.000) neuen Verträgen, erreichte die Gruppe einen neuen Rekordwert. Die Beitragseinnahmen stiegen um 2,4 Prozent auf 270 (264) Mio. Euro.



Lebensversicherung: Neugeschäft nochmals gesteigert



Der Konzern konnte die Beitragssumme des Neugeschäfts um 4,8 Prozent auf 1,36 (1,30) Mrd. Euro steigern, während der Markt ein Plus von 4,0 Prozent erzielte. Die ist ein Beleg, dass die 2017 neu eingeführten Produkte (Berufsunfähigkeitsversicherung, Existenzschutzversicherung, Start-Policen für junge Leute unter 30 und einer optimierten Private-Rente) gut beim Kunden ankommen. Im Laufe des Geschäftsjahres hat der Konzern noch ein neues, renditeorientiertes Lebensversicherungsprodukt, die Premium Rente, an den Start gebracht, eine von Kunden gut nachgefragte Kombination aus Transparenz, Flexibilität und Fairness. Insgesamt ging die Zahl der Verträge in der Lebensversicherung leicht um 1,2 % auf 877 (887) Tsd. zurück. Ursächlich dafür waren erneut sehr viele reguläre Abläufe bei kapitalbildenden Versicherungen. Die Bruttobeitragseinnahmen erhöhten sich, nach einem Rückgang im Vorjahr leicht um 0,2 Prozent auf 825,5 (823,6) Mio. Euro.



Zuwachs bei der Krankenversicherung



In der Krankenversicherung wuchsen die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen um 4,4 Prozent auf 1,54 (1,47) Mrd. Euro. Das gesamte Neugeschäft in der Krankenversicherung ging gemessen am Monatssollbeitrag um 23,6 Prozent zurück. Die hohe Abweichung lässt allerdings keinen Rückschluss auf die tatsächliche Geschäftsentwicklung zu, Grund dafür ist eine veränderte Berechnung des Neugeschäftes in der Beihilfeablöseversicherung. Ohne diesen Effekt läge die Entwicklung bei -11,9 Prozent. Die Zahl der Vollversicherten stieg um rund 1.350 auf über 452.000 Personen. Dagegen ist sie im Markt leicht gesunken. Die gute Positionierung im Markt trug wiederum zum Bestandswachstum und gestiegenen Marktanteilen bei. Die Zahl der Verträge in der Krankenversicherung erhöhte sich um 2,2 Prozent auf knapp 3 Millionen.



Ausblick 2019



In der Autoversicherung hat die Gruppe mit guten Ergebnissen im Jahreswechselgeschäft die Basis für ein erfolgversprechendes Jahr 2019 gelegt.



Die ersten drei Monate 2019 verliefen positiv. Sowohl in der Kraftfahrtversicherung als auch in den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen herrschte lebhafte Nachfrage. Einen weiterhin positiven Einfluss erwartet die HUK-COBURG auch in der Lebensversicherung durch die neuen Produkte. Auch in der Krankenversicherung plant die HUK-COBURG erneut einen deutlichen Bestandszuwachs.



Nach den positiven Erfahrungen mit dem Telematikprodukt für junge Fahrer, wird die HUK-COBURG am 4. April als einer der ersten Versicherer in Deutschland ein Telematikprodukt für alle Altersgruppen auf den Markt bringen. Es bietet einen Beitragsnachlass bis zu 30 Prozent. Heitmann: "Unsere Erwartungen bei Smart Driver wurden absolut übertroffen: am Ende haben sich 75.000 Kunden für das Produkt entschieden. Und dabei war es gerade mal auf junge Fahrer begrenzt. Wir sind davon überzeugt, dass Telematikprodukte in Deutschland an Bedeutung deutlich zunehmen." Heitmann verspricht sich neben einer risikogerechteren Tarifierung insbesondere positive Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. Er erwartet, dass Autofahrer mit einem "elektronischen Beifahrer" besser fahren und weniger Schäden verursachen. Aber auch Versicherungsunternehmen profitieren nach Ansicht Heitmanns von dieser Technik. Telematik versetze Versicherer in die Lage, den Umgang mit Big Data und künstlicher Intelligenz zu lernen. Zudem ließen sich auch Kundenkontakte steigern.



