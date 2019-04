Die Deutsche Bank hat die Einstufung für UBS vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Der Fokus bei der schweizerischen Großbank dürfte auf der Verwendung des Kapitals liegen und hier vor allem auf Aktienrückkäufen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Gesamtvolumen von zwei Milliarden Franken werde sich wohl nichts ändern, die Tranche der Rückkäufe im laufenden Jahr könne aber geringer ausfallen./bek/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 05:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-04-03/12:44

ISIN: CH0244767585