Audio Network Limited, ein globaler Musikverlag, der auf hochkarätige Musik für TV, Werbung, Unternehmen und digitale Medien spezialisiert ist, stellt Christian Popescu als Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz ein. Er leitet das Büro am Standort München. Popescu hat über 15 Jahre interdisziplinäre Erfahrung und hatte zuletzt eine leitende Führungsposition bei Getty Images inne.

Popescu berichtet an Andy Williams (Global Commercial Director) und soll Audio Network in den DACH Regionen zu einem führerenden Anbieter für Musiklizenzierung im Bereich TV, Werbung, Unternehmen und digitale Medien entwickeln.

"Wir haben ehrgeizige Pläne die Marke Audio Network im deutschsprachigen Markt weiter zu etablieren", sagt Andy Williams, "und Christian wird entscheidend dazu beitragen unsere Sales- und Marketingaktivitäten voranzutreiben und unseren deutschen Standort zu leiten."

Audio Network bietet seinen Kunden einen unkomplizierten Zugang auf einen Katalog mit hochqualitativer Musik von weltbekannten Komponisten und Künstlern mit globalen Musikrechten. Durch das starke Wachstum der letzten Jahre konnte die Firma ein dynamisches und hochqualifiziertes Team an Führungskräften aufbauen, das die Zukunft von Audio Network maßgeblich beeinflusst.

Mit einem neuen Standort in Japan möchte Audio Network sein internationales Netzwerk weiter ausbauen. Zu den bestehenden Büros gehören Großbritannien, USA, Kanada, Frankreich, Niederlande und Australien, sowie weitere Subpublisher in Italien, Spanien, Portugal, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Audio Network wurde 2001 von Andrew Sunnucks und Robert Hurst gegründet und ist eine globale Musikfirma, die hochqualitative Musik für TV, Werbung, Unternehmen und digitale Medien produziert. Mit über 150.000 Titeln von bekannten Komponisten, angesehenen Produzenten und aufstrebenden Künstlern, deckt der Katalog eine große Bandbreite an Genres ab und bietet ein einfaches Lizenzmodell für unterschiedlichste Plattformen an. Audio Network Limited hat seinen Hauptsitz in London und weitere neun Büros in acht verschiedenen Ländern.

