Die Aktie der Leverkusener Bayer AG stand zuletzt unter erheblichem Abgabedruck. Grund hierfür waren mehrere Gerichtsurteile in den USA, nach denen Bayer - als Käufer von Monsanto - jeweils rund 80 Mio. US-Dollar an Schadenersatz an Nutzer (Opfer) des Unkrautvernichtungsmittels Roundup (Glyphosat) zahlen muss.

Monsanto-Übernahme war prinzipiell ein logischer Schritt!

Grundsätzlich bleibe ich dabei, dass die Übernahme von Monsanto eigentlich eine gute Idee war. Das Management von Bayer ... (Sascha Huber)

