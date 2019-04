Hamburg (ots) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bereitet sich gerne mit Heavy-Metal-Musik auf politische Debatten vor. "Ich höre nach wie vor gerne AC/DC", sagt die 56-Jährige im Interview mit dem Magazin stern.



Grundsätzlich hänge ihr Musikgeschmack sehr von der Stimmung ab, aber: "In Vorbereitung auf politische Diskussionsrunden: Heavy Metal kommt da durchaus gut."



Muße in der Zeit des Abwartens findet Kramp-Karrenbauer in kleinen Fluchten aus dem Alltag. Zur Entspannung liest sie abends gerne Schmöker oder macht Yoga. Letzteres sogar im Büro. "Wenn die Tür wirklich zu ist, finde ich hier durchaus auch Entspannung."



