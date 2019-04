Die Hunsrück-Gemeinde Eltern wird am 7. April das neue Solarwärme-Netz samt großer Solarthermie-Anlage gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Energieministerin Ulrike Höfen einweihen. Ab 13:30 sind Besucher zur Veranstaltung in Eltern eingeladen. Damit geht ein weitere solare Wärmeversorgung offiziell in Betrieb. Die ersten Gebäude von mehr als 100 an das Netz angeschlossenen werden allerdings schon ...

