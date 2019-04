Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg (pts024/03.04.2019/12:45) - Die Rolle des Personalmanagements in Unternehmen hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Aus der Personalverwaltung und Servicefunktion mit Fokus auf administrative Personalprozesse entwickelte sich im Lauf der Zeit ein HR-Businesspartner-Modell mit steigernder Gestaltungsfunktion in vielen Personalmanagement-Teilbereichen. Und selbst aus "Wir schalten unsere Anzeigen auch online" ist längst weit mehr geworden als Online-Anzeigen auf Karriereportalen. Auch ausgelöst durch den steigenden Fachkräftemangel ist Kreativität im Personalmanagement weiter gefragt. Der anhaltende Karrieremesse Boom und Social-Media-Aktivitäten vom Mitbewerb fordern die Rolle des Personalmarketing respektive Employer Brand Managers in der Organisation. Bloß wo gehört's hin? Personalmarketing bleibt ambivalent In vielen Unternehmen diskutiert man, wo das Thema am besten angesiedelt ist, doch kommt das Personalmarketing aus seiner ambivalenten Rolle nicht wirklich heraus. Marketing soll plötzlich neben Produkten und Services auch Employer Branding für Unternehmen übernehmen, wo doch die Erfahrungen und Themen dazu im Personalmanagement verankert sind und im Personalmanagement fehlt es klar an Marketing-Erfahrung. Auch um die Online-Kompetenzen in Unternehmen ist es noch immer recht unterschiedlich bestellt. Wenn es um crossmediale Recruiting-Kampagnen geht, kommen sich Personalmanagement und Marketing erneut die Quere. "Wir wollen eure Bilder von Jubiläen, Glückwünsche zur Hochzeit (...) nicht auf unserem Social-Media-Chanel haben" sagen die einen, "wir wollen nicht nur von Produkten und Services lesen - Menschen wollen Menschen sehen", sagen die anderen. Solange hier Einigkeit besteht, ist alles wunderbar und man macht's zusammen. Doch überwiegend geht man zumindest im Internet besser getrennte Wege und orientiert sich an erfolgreichen Beispielen wie die der BMW-Karriere. Ist das geschafft, steht man vor dem nächsten Thema: Content ist King - doch woher ständig neue Themen nehmen? Wie einen raschen Einstieg ins Online-Marketing gewinnen? Was sollte auch Marketing vom Employer Branding wissen? Employer Branding online - Workshops von JOBshui österreichweit "Mehr als 100 Teilnehmern haben wir im letzten Jahr den Einstieg in die neue HR-Welt erleichtert", sagt Mag. Andrea Starzer MBA, JOBshui Personalberatung im Interview. Durch die Kooperation mit PromoMasters Online Marketing und ihre 15-Jahre HR-Kompetenz bekommt der HR-Manager im Workshop Know-how aus einer Hand und bekommt neben Online-Marketing-Inputs auch Antworten auf seine HR-Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Neue Workshop-Termine für Sommer sind bereits geplant - Details dazu gerne hier: https://www.promomasters.at/seminar/personalisten-online-marketing Über JOBshui Für Employer-Branding-Online-Strategien und Personalmarketing-Lösungen am Puls der Zeit ist JOBshui Salzburg unter der Leitung von Mag. Andrea Starzer der richtige Ansprechpartner. Neben klassischer Personalberatung, Personalmarketing und Coaching im Bereich Employer Branding und Personalmarketing im Web 2.0 sowie Social Recruiting ist JOBshui der idealer Ansprechpartner. Der Publikation bis 3.7.2019 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: JOBshui Consulting - Digitales Personalmarketing Ansprechpartner: Frau Mag. Andrea Starzer MBA Tel.: +43 6246 762860 E-Mail: office@jobshui.com Website: www.jobshui.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190403024

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2019 06:45 ET (10:45 GMT)