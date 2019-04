Köln (ots) - Unter dem Dach des hausinternen Brand Content Studios CONTENT CONTESSA, hat die gofeminin.de GmbH eine Ideenplattform gelauncht, auf der Talente aller Bereiche auf Unternehmen treffen, die nach Lösungen für ihre Markenherausforderungen suchen.



Auf der Plattform Pitch Public können Unternehmen Projekte im Bereich Content, Marketing, PR und Design als Briefing einstellen. Registrierte Kreative, seien es Studierende oder Freelancer, haben anschließend die Möglichkeit in sogenannten Challenges mit der eigenen Idee zu pitchen und Lösungen für Marketingentscheidungen anzubieten.



CONTENT CONTESSA - Beratung und Vermittlung aus erster Hand



CONTENT CONTESSA fungiert dabei beratend als Schnittstelle zwischen potenziellen Talenten und Unternehmen. Die eingereichten Ideen werden gesichtet und nach passenden Lösungsansätzen, Markenfit und Umsetzbarkeit ausgewählt. Die besten Ideen werden von CONTENT CONTESSA zu umfassenden Konzepten ausgearbeitet und den teilnehmenden Unternehmen vorgestellt.



Wird ein Konzept umgesetzt, erhält der Ideengeber eine Prämie von 2.500 Euro, die von CONTENT CONTESSA bereitgestellt wird.



Dabei sollen alle Seiten von der Plattform profitieren: Das Brand Studio CONTENT CONTESSA kann durch die Distribution der Ideenfindung auf agile Weise und außerhalb von Unternehmensgrenzen auf Potenziale zurückgreifen. Unternehmen finden so schnell und unkompliziert Lösungen für ihre Marketingherausforderungen. Und kreative Talente haben die Möglichkeit, sich außerhalb von festen Strukturen, flexibel an strategischen Zielen zu messen, Referenzen zu sammeln und Geld zu verdienen.



Pitch Public - Kreative Köpfe mit Marken vernetzen



"Wir glauben daran, dass die besten Konzepte nicht immer unter einem Agenturdach und in festen Systemen entstehen", so Paula Gabrych, Head of Brand Strategy and Marketing für CONTENT CONTESSA, "innovative Projekte brauchen Freiraum für neue Ideen, Austausch und Flexibilität. Deshalb wollen wir kreativen Köpfen mit spannenden Ideen eine Plattform bieten, Innovationen fördern, Menschen mit Marken vernetzen und Chancen schaffen."



Mehr Informationen zur Ideenplattform Pitch Public finden Sie hier: www.pitch-public.de



Über CONTENT CONTESSA:



CONTENT CONTESSA ist das Brand Content Studio des Online-Publishers gofeminin.de GmbH und seit über 20 Jahren Experte und First Mover, wenn es um digitales Storytelling geht. Mit CONTENT CONTESSA werden Erfahrungen im Aufbau von erfolgreichen Content-Portalen und Social Media Kanälen weitergegeben. Mit tiefgreifendem Verständnis für die weibliche Zielgruppe hilft CONTENT CONTESSA Marken dabei, erfolgreich und authentisch mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren und eine vertrauensvolle Markenbeziehung aufzubauen.



Über gofeminin:



Die gofeminin.de GmbH ist ein auf Frauen- und Gesundheitsthemen spezialisiertes Online-Unternehmen mit Sitz in Köln. Zur gofeminin.de GmbH gehören neben CONTENT CONTESSA die zwei eigenständigen Marken gofeminin und Onmeda. 5,38 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2019-03) besuchen gofeminin.de monatlich und finden hier auf unterhaltsame und inspirierende Weise alle Themen, die Frauen beschäftigen. Das unabhängige Gesundheitsportal Onmeda bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um das Themenfeld Medizin & Gesundheit und ist mit 3,39 Millionen Nutzern (AGOF digital facts 2019-03) eines der führenden Gesundheitsportale in Deutschland. Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) und Teil TF1 Gruppe ist die gofeminin.de GmbH zugleich Teil eines modernen, global agierenden Medienunternehmens.



