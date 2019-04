ProSiebenSat.1 Media SE(ISIN: DE000PSM7770) hat das beste erste Quartal bezogen auf den Marktanteil seit 2016 geliefert - not bad.

Nach dem bereits sehr starken Februar können die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland auch im März mit Blick auf den Vorjahresmonat und Vormonat Wachstum im linearen TV und den besten März-Wert seit 2016 verzeichnen (03/2018: +0,7 % MA; 02/2019: +0,1 % MA). Sie schließen den Monat mit sehr guten 28,7 Prozent Marktanteil ab. Im Quartalsvergleich liegt die Sendergruppe um 1,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (Q1/2018: 26,8 % MA; Q1/2019: 27,9 % MA) und erzielt damit den besten Q1-Wert seit 2016. Sehr gut sind auch die Zahlen der Video Views: Die Angebote über alle Plattformen verzeichnen hier ein sehr gutes Plus von 14 Prozent im Vergleich zum März 2018.

Die Grossen Sender

PROSIEBEN startet mit großen Zuwächsen erfolgreich ins Jahr 2019 - sowohl im linearen TV als auch in der digitalen Welt: Mit 10,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) feiert ProSieben den stärksten Quartalswert seit 2016. Die gute Form bestätigt der Sender im März: 10,3 Prozent Marktanteil bedeuten ein Wachstum von +0,9 Prozentpunkten im Vergleich zu 2018. Damit performt ProSieben in den letzten neun Monaten acht Mal besser als im Vorjahr. In seiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.) wächst der Sender um +1,7 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent Marktanteil - und liegt damit in den letzten neun Monaten neun Mal über dem Vorjahreswert. Aus einer guten Gesamt-Performance ragen einige Programme heraus: taff freut sich im März über den besten Wert seit 2001. Aber auch Galileo, GNTM und LateNightBerlin stellen erstaunliche Bestmarken auf.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

