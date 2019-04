Das ATX-Jahreshoch vom März wurde gestern überboten und heute Vormittag ging es gleich weiter, sogar über 3100 Punkte. Ein Schlusskurs über 3100 war dem ATX zuletzt am 3. Dezember 2018 vergönnt, damals bei 3111,25 Punkten. Schauen wir, wie sich der heutige Tag entwickelt. Die Morgen-News wurden (sonst wären wir nicht über 3100) gut aufgenommen und dies, owbohl IWF und WTO reduzierten Prognosen haben. Das Plus ist die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreites USA/China: Einem kurz nach Mitternacht veröffentlichten Bericht der "Financial Times" zufolge haben USA und China die meisten Punkte geklärt, offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Und auch in Sachen Brexit gibt ...

