Die Titel von Aixtron gewinnen am Mittwochmorgen mehr als zwei Prozent. Das Unternehmen hat einen Großauftrag bekommen. Charttechnisch geht es seit einer Woche bereits aufwärts. Jetzt aber geraten die Kurse in einen Widerstandsbereich. Wie weit die Erholung noch reichen kann, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt, was Anleger wissen müssen -...

