Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bereits acht Wochen vor dem DIGITAL KINDERGARTEN sind 90 Prozent der Ausstellerflächen vergeben und fast alle Speaker stehen fest. Unter anderem sprechen der ehemalige Nationalspieler und heutige HSV-Präsident Marcell Jansen sowie Tijen Onaran, Business-Powerfrau und Influencerin, auf der Bühne. Insgesamt werden 3.000 Teilnehmer am 6. Juni im Hamburger Millerntor-Stadion erwartet und 50 Aussteller zeigen neue Technologien, Gadgets und Innovationen zum Ausprobieren. 50 Speaker werden auf mehreren Bühnen die Bedeutung von Trends und Technologien einordnen. Jetzt ist das Set der offiziellen Partner komplett. An Bord sind Deloitte Digital, OTTO Group, o2, Indeed, news aktuell, Scanblue, Salesforce, MOIA und Sparkassen-Finanzportal.



Die Auseinandersetzung mit Tech-Trends ist heute ein Muss für viele Entscheider und Mitarbeiter aus Marketing, HR, Management und IT, bei Start-ups und in Agenturen. Doch um überhaupt beurteilen zu können, wie das Neue das eigene Geschäft beeinflussen könnte, müssen sie Innovationen und Tech-Trends wirklich verstehen. Der DIGITAL KINDERGARTEN versteht sich als Mix aus Testlabor und Kongress mit Festival-Atmosphäre. Entscheider können in 50 Tech-"Spielecken" Innovationen in entspannter Atmosphäre anfassen, ausprobieren und damit spielen sowie vermeintlich dumme Fragen stellen. Am 6. Juni 2019 werden 3.000 Teilnehmer im Hamburger Millerntor-Stadion erwartet. Infos und Tickets unter: https://digitalkindergarten.de.



Der DIGITAL KINDERGARTEN arbeitet mit den neun Partnern Deloitte Digital, OTTO Group, o2, Indeed, news aktuell, Scanblue, Salesforce, MOIA und Sparkassen-Finanzportal zusammen. Sie gehören unter anderem zu den Ausstellern und präsentieren Neuheiten aus ihren Geschäftsbereichen. So zeigt OTTO, woran das Unternehmen gerade im Bereich Digital Commerce arbeitet. Dabei geht es um die Frage, wie Voice und KI, virtuelle Fotografie und Augmented Reality den Onlinehandel revolutionieren können. Im Fokus des Engagements von Deloitte Digital werden neben einem Speaker-Slot, Workshops und Live-Showcases rund um das Thema "Neurobranding" stehen. Deloitte Digital hat ein Framework für das Brand-Experience-Design entwickelt, das auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, um die Trennung zwischen Produkt, Services, Geschäftsmodell, Vertrieb und Marketing zu überbrücken. Mit diesem neurowissenschaftlichen Ansatz, entwickelt vom Deloitte Neuroscience Institute, kann das Unternehmen seinen Kunden helfen zu verstehen, was Menschen wirklich von Marken erwarten und wünschen. Die gewonnenen Einblicke in die Kundenbedürfnisse dienen als Grundlage für die Entwicklung markenrelevanter neuer Services.



Jetzt wird das Gros der Aussteller und Speaker zum diesjährigen DIGITAL KINDERGARTEN bekanntgegeben. Die Aussteller sind unter anderem comdirect, Opinary, Infected, entrance, adlicious, PIA, Unruly, Neon Gold Innovations, VRHQ, eyefactive, Hamburg Media School, redpinata Video-Content, S'TATICS, LAVAlabs oder MuSe Content. Erstmals in diesem Jahr ist auch der Art Directors Club für Deutschland dabei. Er wird eine Master Class für die Besucher des DIGITAL KINDERGARTEN veranstalten.



In Impulsvorträgen erfahren die Besucher mehr über die großen Tech- und Kommunikationstrends und erleben echte Anwendungsbeispiele. 50 Speaker sprechen darüber, welche Möglichkeiten in den Bereichen Retail, Mobilität, Gaming oder Entertainment entstehen. Unter anderem an Bord:



- Marcell Jansen, ehemaliger Nationalspieler und heutiger HSV-Präsident - Sascha Pallenberg, Head of Digital Content bei Daimler - Nico Rosberg, Ex-Formel-1-Weltmeister und Investor - Tijen Onaran, Unternehmerin und Gründerin - Verena Pausder, Gründerin und CEO von Fox & Sheep und der HABA Digitalwerkstatt - Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD - Katy Roewer, Bereichsvorstand Service & Personal bei OTTO - Will Rolls, Creative Agency Partner bei Facebook/Instagram - Chiara und Peter Christmann von ORANGE OCEAN - Dr. Michael Fretschner von Unruly Media - Dr. Dominik Matyka, Gründer/Partner Cavalry Ventures und Chief Advisor DMEXCO - Julian Jansen, Content Director bei ABOUT YOU - Dr. Matthias Röder, Experte auf den Gebieten Intellectual Property und Innovation Management - Karel J. Golta, Gründer und Geschäftsführer von INDEED - Niat Asfaw, Social Media Director bei achtung! Engage und Felix Hummel, CEO bei BUZZBIRD



Medienpartner sind die Business Punk, BASIC thinking, Hamburg in 20 Sekunden powered by Hamburg 1 und die Netzpiloten.



dk2019 - immer wieder neue Videos und Infos gibt es im Netz. Facebook: https://www.facebook.com/digitalkindergarten/ Twitter: https://twitter.com/digitalkndrgrtn Instagram: https://www.instagram.com/digitalkindergarten/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjkE73T7LUJlwQP41HeuTvg



Bereits im Sommer 2018 lockte der DIGITAL KINDERGARTEN mehr als 1.000 Besucher in die Eventlocation Hühnerposten: https://youtu.be/HrzgClpeLkU.



Downloads Logo DIGITAL KINDERGARTEN in unterschiedlichen Formaten: https://cloud.achtung.de/index.php/s/bHAKnoKr7E8zmXX Fotos 2018: https://cloud.achtung.de/index.php/s/8omgreOQU8X8Eau



OTS: DIGITAL KINDERGARTEN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130098 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130098.rss2



Pressekontakt: Martina Fichtmann Telefon: +49 40 450210-470 Mobil: +49 151 62418100 E-Mail: info@digitalkindergarten.de