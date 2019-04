Der Bremer Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) hat vor der Freigabe kleiner Tretroller mit Elektromotor für Gehwege gewarnt. Jugendliche ab 12 Jahren verfügten meist nicht über ausreichende Erfahrung im Straßenverkehr, um die oft komplexen Verkehrssituationen auf Gehwegen mit E-Rollern beherrschen zu können. "Konflikte mit Fußgängern sind auch angesichts der Geräuscharmut der E-Roller vorprogrammiert", sagte Lohse. Er will am Freitag bei der Verkehrsministerkonferenz (VMK) in Saarbrücken einen entsprechenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung stellen, der die Freigabe für "Elektrokleinstfahrzeuge" für Gehwege ablehnt.

"Ich habe den Eindruck, die Industrie möchte endlich die Roller im Frühjahr unters Volk bringen und der Bundesverkehrsminister (Andreas Scheuer/CSU) möchte E-Rollerfahrer nicht im Straßenverkehr haben, es könnten ja zu viele werden", sagte Lohse am Mittwoch mit Blick auf einen der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht des Ministeriums. Der Grünen-Politiker warf Scheuer vor, sich über den Rat seiner eigenen Experten der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hinwegzusetzen. Nach deren Gutachten habe die Nutzung von Gehwegen selbst bei nur 6 km/h wegen des möglichen Konfliktpotenzials mit dem Fußgängerverkehr zu unterbleiben./hr/DP/fba

