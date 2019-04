Sibylle von Coelln, Gründerin der Strafrechtskanzlei Heuking von Coelln in Düsseldorf, erklärt, wie heikel Geschenke im Geschäftsleben sind - und wann sie wie im Fall Grindel zur Stolperfalle werden.

Frau von Coelln, welche Geschenke dürfen Angestellte annehmen?Angestellte, Führungskräfte und Manager dürfen aus strafrechtlicher Sicht zunächst einmal alle möglichen Geschenke annehmen. Sie dürfen dies allerdings nicht tun, wenn sie hierdurch bei einer Entscheidung beeinflusst werden, da sie sich dann dem Vorwurf der - strafbaren - Bestechlichkeit aussetzen.

Aber die Compliance-Regeln der Unternehmen sind wesentlich strenger.Aus Sicht der Compliance sollte jeder zurückhaltend sein: Wer ein Geschenk bekommt, sollte streng darauf achten, dass er die internen Richtlinien seines Unternehmens zur Annahme von Geschenken, Einladungen oder sonstigen Vorteilen einhält. Wenn es keine Richtlinien gibt, ist man auf der sicheren Seite, wenn man Geschenke ablehnt - weshalb es durchaus Unternehmensrichtlinien gibt, die genau das fordern. Im Übrigen sind das Überlassen kleinerer Werbeartikel wie Kugelschreiben, Kladden und Werbebecher oder eine Tasse Kaffee beim Gespräch mit dem Lieferanten sicherlich nicht dazu geeignet, jemanden in seiner Entscheidung zu beeinflussen.

Wo ist die Grenze?Man sollte generell nur solche Vorteile annehmen, die sich in einem angemessenen, also sozialadäquaten Rahmen bewegen. Was sozialadäquat ist, hängt etwa vom jeweiligen Einkommen sowie vom beruflichen Status ab. Die Beurteilung dürfte also bei einem Vorstand anders ausfallen als bei einem Angestellten: So kann ein gemeinsames Abendessen zweier Vorstände verschiedener Unternehmen in einem Sushi-Restaurant noch sozialadäquat sein, während es das für den Buchhalter aus der Finanzabteilung nicht mehr wäre. Und: Ein Sterne- oder sonstiges Luxusrestaurant ist selbst bei Top-Managern immer kritisch. Ohnehin gilt inzwischen: Hochwertige Geschenke für den persönlichen Lebensbereich sind nicht mehr Teil professionalisierter Geschäftsbeziehungen, die muss auch ein Top-Manager ablehnen.

Was ist, wenn der Beschenkte ...

