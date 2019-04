BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat mit Zurückhaltungen auf Wünsche der britischen Premierministerin zu einer erneuten Verschiebung des Brexits reagiert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass man zunächst eine konkrete Anfrage brauche, die es aber noch nicht gebe.

"Ich bitte um Verständnis, dass ich die verschiedenen Vorschläge und Gedanken, die jetzt entweder zur Abstimmung stehen oder die in Großbritannien verfolgt werden, hier nicht bewerten kann", sagte Seibert am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Auf dem EU-Sondergipfel am 10. April würden die Staats- und Regierungschefs die Vorschläge der britischen Seite, die bis dahin auf dem Tisch liegen, erörtern. "Dem möchte und kann ich nicht vorgreifen", sagte Seibert.

Innerhalb der Regierung hatte es unterschiedliche Reaktionen auf die Pläne der britische Premierministerin Theresa May gegeben, bei der EU um eine weitere kurze Verlängerung der Austrittsfrist bitten zu wollen. Sie wolle die Zeit nutzen, um mit Oppositionschef Jeremy Corbyn nach einem Kompromiss für das weitere Vorgehen beim Brexit zu suchen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte Dienstagabend nach der Ankündigung gesagt, es müsse sich eigentlich auch in London herumgesprochen haben, "dass es längst fünf nach Zwölf" sei. Bundesaußenminister Peter Altmaier (CDU) hat jedoch eindringlich vor den Folgen eines ungeregelten Brexit gewarnt und sich offen für eine Verlängerung der Austrittsfrist gezeigt.

Bislang hat das britische Parlament das mit der Europäischen Kommission ausgehandelte Austrittsabkommen drei Mal abgelehnt. Auch alle Alternativvorschläge sind vom Unterhaus zurückgewiesen worden.

Die Austrittsfrist läuft eigentlich am 12. April ab. Ohne eine Lösung im britischen Parlament oder eine erneute Verschiebung des Brexits scheidet Großbritannien aus der EU ohne Abkommen aus. Dies sieht die Europäische Kommission inzwischen als wahrscheinlichstes Szenario.

