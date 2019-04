Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Dienstleister-Index steigt im März auf Sechsmonatshoch

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im März einen weiteren Aufwärtsschub erhalten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 55,4 Punkte von 55,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Stand seit sechs Monaten. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 54,9 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Industrie bremst Eurozone-Wirtschaft im März

Die Wirtschaft der Eurozone hat im März nur ein schwaches Wachstum verzeichnet, wobei sich die Industrie als Bremsklotz erwies. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank auf 51,6 Zähler von 51,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war noch ein Rückgang auf 51,3 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Geschäfte der britischen Dienstleister schrumpfen im März

Die britischen Dienstleister sind im März zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren in den Schrumpfungsbereich gefallen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 48,9 Punkte von 51,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 50,8 Punkten prognostiziert.

VDMA: Konjunktur im Maschinenbau schwächt sich ab

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im Februar eine schwache Bestelltätigkeit verbucht. Die Auftragseingänge lagen um 10 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) meldete. Das ist der dritte monatliche Rückgang in Folge. "Die Konjunktur im Maschinenbau schwächt sich ab, die vielen politischen Belastungen insbesondere im internationalen Geschäft zeigen Wirkung", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

EZB teilt bei Dollar-Tender 54,8 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 54,8 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten vier Banken eine Summe von 1,365 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie in der Vorwoche einen Festzinssatz von 2,91 Prozent.

Röttgen lehnt weitere Brexit-Verschiebung ab

Nach der Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, das Austrittsdatum erneut verschieben zu wollen, hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), eine solche weitere kurze Verschiebung des Brexit-Datums abgelehnt. "In der gegenwärtigen Situation eines tiefen institutionellen Stillstands macht es keinen Sinn, um eine weitere kurze Verschiebung des Brexit zu bitten", schrieb Röttgen auf Englisch über den Kurznachrichtendienst Twitter.

SPD offen für erneute Brexit-Verschiebung

Die SPD hat sich offen gezeigt für den Wunsch der britischen Premierministerin, das Brexit-Datum erneut für eine kurze Frist zu verschieben. Für SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider ist vorrangig, einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Abkommen zu verhindert.

Schulz: Corbyn soll Brexit-Deal zustimmen

Nach der Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, mit Oppositionschef Jeremy Corbyn nach einem Kompromiss für das weitere Vorgehen beim Brexit zu suchen, hat der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) Corbyn zur parteiübergreifenden Initiative geraten. Es gehe nicht "um Labour, es geht nicht um die Tories, sondern es geht um die EU und Großbritannien", sagte Schulz dem Nachrichtensender Phoenix.

Auslandsbanken in Deutschland befürchten ungeordneten Brexit

Die in Deutschland tätigen Auslandsbanken befürchten, dass es zu einem ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens kommt. Der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland (VAB), Stefan Winter, sagte bei der Jahrespressekonferenz in Frankfurt: "Die viele Verwirrungen der vergangen Wochen lassen gegenwärtig wenig Raum für Zuversicht." Laut Winter hat der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens die Institute bereits jetzt einiges Geld gekostet.

EU-Parlamentsausschuss für Visumsfreiheit für Briten nach Brexit

Britische Staatsangehörige sollen nach dem Brexit kein Visum benötigen, wenn sie für kurze Zeit in die EU einreisen wollen. Mit 38 zu acht Stimmen sprachen sich die Mitglieder des Innen- und Justizausschusses des EU-Parlaments in Brüssel für einen entsprechenden Vorschlag aus. Das Parlament wird den Text voraussichtlich am Donnerstag bestätigen.

Ost-Beauftragter fordert mehr Mittel nach Solidarpakt-Ende

Vor einem Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), weitere Mittel für Ostdeutschland auch nach dem Ende des Solidarpakts ab 2020 gefordert. "Die Regionen in Ost- und Mitteldeutschland sind noch nicht auf dem Niveau, dass sie ohne Unterstützung auskommen können", sagte Hirte der Rheinischen Post. "Wir haben weiter strukturelle Besonderheiten, die einer besonderen Hilfe bedürfen."

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März 49,1 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 48,7

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb war 50,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März 53,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 50,7

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Feb bei 50,4

US/MBA Market Index Woche per 29. März +18,6% auf 503,6 (Vorwoche: 424,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 29. März +3,4% auf 276,6 (Vorwoche: 267,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 29. März +38,5% auf 1.786,0 (Vorwoche: 1.289,5)

