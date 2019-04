FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens zieht im schwächelnden Kraftwerksbau einen Großauftrag im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro an Land. Bis 2021 wird der Konzern nach eigenen Angaben mit verschiedenen Partnern im Hafen Acu ein modernes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit einer Leistung von 1,3 Gigawatt errichten, das mit Flüssiggas aus den Becken Campos und Santos betrieben werden soll und Strom für bis zu 4 Millionen Menschen liefern kann. Hier kommen unter anderem drei Siemens-Gasturbinen der H-Klasse zum Einsatz.

Das Projekt, das auch ein Flüssiggasterminal nebst Regasifizierung und die Netzanbindung umfasst, hat eine Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro. Zum eigenen Anteil an dem Projekt machte Siemens keine Angaben. Die Münchner werden den langfristigen Service des Kraftwerks übernehmen und halten neben dem Logistiker Prumo sowie dem Ölmulti BP ein Drittel an der Projektgesellschaft GNA. Geplant sind weitere Kraftwerke an dem Standort.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2019 07:34 ET (11:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.