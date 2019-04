Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die in Deutschland tätigen Auslandsbanken fordern wegen des bevorstehenden EU-Austritts Großbritannien Änderungen am Vertragsrecht. Der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland (VAB), Stefan Winter, sagte bei der Jahrespressekonferenz in Frankfurt, dabei gehe es um das AGB-Recht, das international einen ähnlich schlechten Ruf wie das Arbeitsrecht habe. "In Deutschland besteht auch im kaufmännischen Verkehr die Möglichkeit einer richterlichen Kontrolle von Vertragsklauseln - ein Einzelfall im europäischen Vergleich und damit ein klarer Standortnachteil", sagte Winter.

Nach seiner Aussage haben deutsche Gerichte im Laufe der Zeit die eigentlich für Verbraucher entwickelten Regelungen stark modifiziert, so dass keine Differenzierung mehr zwischen Verbrauchern und Unternehmern stattfinde. Insbesondere bei den vielfach standardisierten Verträgen im Finanzbereich könne dies zu großen praktischen Problemen führen. Zum Beispiel würden bei Terminkontrakten, beim Kauf von Finanzinstrumenten, aber auch bei Konsortialkrediten und anderem, in großem Umfang standardisierte Formularverträge genutzt, um die Verträge bzw. Kontrakte vergleichbar zu gestalten.

"Würde ein Gericht einschlägige und verbreitete Vertragsklauseln aufgrund einer klauselrechtlichen Inhaltskontrolle in Zweifel ziehen, würde daraus eine unmittelbare Gefährdung aller betroffenen Vertrags- und Hedging-Verhältnisse folgen", gab der VAB-Chef zu bedenken. Keiner der Beteiligten würde noch seine tatsächlichen Risikopositionen bzw. Finanzierungsverhältnisse kennen, was die einzelnen Unternehmen in Liquiditäts- und Solvenzprobleme bringen und im Fall von Standardklauseln für Derivatekontrakte sogar eine Systemkrise auslösen könnte.

"Deshalb fordern wir, dass professionelle Kunden im Bereich des Finanzwesens Verträge nach deutschem Recht abschließen können, ohne der Rechtsunsicherheit durch eine nachgelagerte richterliche Inhaltskontrolle ausgesetzt zu sein", sagte Winter.

April 03, 2019

