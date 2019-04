Die Amazon-Aktie strebt weiter nach oben. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase ist den Bullen Mitte März der Ausbruch gelungen. Mit dem Sprung auf über 1.742 US-Dollar wurde am 18. März ein neues 2019er-Hoch markiert, was ein Kaufsignal auslöste und weitere Kurssteigerungen zur Folge hatte. Am 21. März stieg die Aktie bis auf 1.819 US-Dollar und konsolidierte dieses Niveau in den folgenden Tagen etwas aus. Nun scheint es so, als ob die Käufer neue Kraft geschöpft haben. Die Aktie bewegt sich ... (Alexander Hirschler)

